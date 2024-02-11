المندلاوي يتفق مع وزير النقل على التنسيق لتمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي

2024-02-11 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، مع وزير النقل رزاق محيبس، على أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين أعضاء مجلس النواب من ممارسة مهامهم الرقابية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة ترأس اجتماعا اجتماعاً موسعاً للجنة النقل والاتصالات النيابية, بحضور رئيسها النائب زهرة البجاري، وباقي اعضائها، حيث استضافت خلاله وزير النقل رزاق محيبس، ومدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية ".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع، بحث جملة من الملفات الخاصة بعمل شركة الخطوط الجوية العراقية، وعقدها مع الشركة المكلفة بإدارة الخدمات الأرضية، وأسباب تأخر حسم ملف صيانة طائرات (Airbus) و(Boeing)، فضلاً عن مناقشة المشاريع المهمة لدى الوزارة، والتشريعات التي تحتاجها لتسهيل عملها".

وأكد المندلاوي، على "أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين أعضاء مجلس النواب من ممارسة مهامهم الرقابية المكلفين بها على جميع مفاصل الوزارة، إضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات على المستوى التشريعي لإنضاج مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة".