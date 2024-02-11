رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة العمل لتجديد المناهج ورفع مستوى الكوادر التدريسية

2024-02-11 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة العمل لتجديد المناهج الدراسية ورفع مستوى الكوادر التدريسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الواقع التربوي في البلد والسبل الكفيلة للنهوض به".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية دعم المسيرة التربوية والتعليمية والمضي قدماً في تطوير البرامج والمشاريع والمبادرات للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير مخرجات التعليم كركيزة مهمة لمسيرة التنمية في مختلف المجالات".

وأوضح أن "التربية والتعليم تعد من القطاعات الأساسية لرقي الشعوب والأمم، وهذا يتطلب أن تتضافر الجهود لإصلاح الخلل في البنية التحتية من خلال بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل المتضرر منها لا سيما التي قام تنظيم داعش الإرهابي بتدميرها، كذلك العمل على تجديد المناهج الدراسية ورفع مستوى الكوادر التدريسية ومتابعة شؤون الطلبة وأوضاعهم"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من صندوق التنمية لحل المشاكل التي تواجهها وزارة التربية في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للإشراف على عمل الصندوق".

من جانبه، قدّم وزير التربية استعراضاً عن واقع وزارة التربية إدارياً وتربوياً وحرصها على مواصلة رسالتها التعليمية، وتخريج أجيال تمتلك قدرات الإبداع والإسهام في بناء العراق وتطوره.