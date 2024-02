2024-02-11 10:30:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

باشر مدربي قسم التدريب والتطوير/ شعبة التطوير في المكتب الوطني دوراته الحتمية للموظفين المستحقين للترفيع من الدرجة الثامنة إلى السابعة وذلك اليوم الأحد الموافق 2024/2/11 الخاصة بدور الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والتي ستستمر إلى 2024/2/15. وتلقى المشاركون في الورشة محاور عديدة أبرزها الركائز الأساسية للحوكمة والتي تشمل التشاركية والمسؤولية وكيفية اتباع قواعدها، فضلا

The post ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي مفوضية الانتخابات تستأنف دوراتها الحتمية لموظفيها appeared first on IHEC Website.