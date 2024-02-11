جيني اسبر: الفن العراقي في تطور مستمر

2024-02-11 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلنت الفنانة السورية جيني اسبر، اليوم الأحد، أنها موجودة في العاصمة بغداد لتصوير مسلسل "خط أحمر"، مؤكدة أن الفن العراقي في تطور مستمر.وقالت اسبر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إقامة المهرجانات السينمائية، هي دعم كبير للسينما العربية، خاصة وأننا بدأنا نشعر بالابتعاد عن السينما، لتحل محلها أمور أخرى مثل التلفزيون والسوشل ميديا".وأضافت، أن "السينما لديها خاصية مختلفة جداً عن كل الفنون الأخرى من مسرح وتلفزيون"، مؤكدة على "أهمية الحفاظ على الفن السينمائي، والعمل على تنميته وتطويره".وعن أعمالها الفنية الأخيرة، أوضحت "أنا الآن في طور تصوير مسلسل في بغداد بعنوان (خط أحمر)".وأكدت الفنانة السورية، أن "الفن العراقي في تطور مستمر، ولديه كوادر مهمة بحاجة إلى دعم أكبر مما عليه الآن، وهو يحتاج إلى حضور عربي أكبر".