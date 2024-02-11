الثقافة: خطة عام 2024 ستكون حافلة بإقامة المهرجانات المتنوعة

2024-02-11 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

تصوير: علي هاشم

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، عن نجاحها بإحياء المشهد الثقافي العراقي، فيما أشارت الى أن لجنة حكومية عليا حددت أبرز متطلبات إعادة إعمار المسارح.

وقال وكيل الوزارة، قاسم السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك العديد من المهرجانات التي أقامتها الوزارة سواء على صعيد السينما والمسرح أو الشعر أو الثقافة وأخيراً اختتمت فعاليات المسرح العربي".

وأشار إلى، أن"مهرجان السينما العراقية انطلق كما أن هناك فعاليات مهرجان المربد والكثير من الفعاليات والمؤتمرات المهمة التي ستقيمها الوزارة لإحياء المشهد الثقافي العراقي، لا سيما أن العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة عليا لإعادة إعمار المسارح، حيث حددت الأخيرة متطلبات المسارح، خصوصاً أن المسارح العراقية قديمة".

وتابع، "تمت إعادة الحياة إلى المسارح والقاعات المهمة، منها قاعة الشعب، التي أقيم عليها أكثر من محفل موسيقي ومهرجان مهم لنصرة غزة بالتعاون مع إحدى الفرق الفلسطينية".

وأكد وكيل وزارة الثقافة، أن "خطة الوزارة لعام 2024 حافلة بإقامة العديد من المهرجانات، سواء كانت مسرحية أو موسيقية أو سينمائية أو أدبية أو مؤتمرات علمية"، منوهاً بأن "هناك إجراءات لعقد مؤتمر لحماية الآثار بالتعاون مع وزارة الداخلية والوزارات الأخرى".

ولفت إلى، أن"وزارة الثقافة نجحت بإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة وإحياء المشهد الثقافي العراقي في عام 2023 سواء في بغداد أو المحافظات"، متعهداً أن "وزارته ستبذل جهوداً أكبر في عام 2024".