2024-02-11 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت مديرية ماء نينوى، اليوم الاحد، تنويها بشأن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن 18 منطقة في المحافظة. وقالت المديرية في بيان ورد “ايرث نيوز “، إنه سيتم اطفاء مشروع ماء الأيسر الجديد يوم الأربعاء المصادف 14/2/2024 لمدة 24 ساعة وذلك لغرض تبديل أقفال حجم 600 ملم وإقفال 500 ملم، داعية “الأهالي الترشيد […]

ظهرت المقالة تنويه لأهالي نينوى.. سيتم قطع المياه عن 18 منطقة في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.