الجيش الأردني: مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد

2024-02-11 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد، مقتل طيارين إثر سقوط طائرة تدريبية شمال البلاد. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن “إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق”. وأضاف المصدر، أنه “نتج عن […]

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