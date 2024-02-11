2024-02-11 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم الأحد، أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا الكيان الصهيوني مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه. وقال المكتب في بيان اليوم الأحد:” نحمل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات”. وأضاف: “الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع […]

ظهرت المقالة المكتب الحكومي بغزة: بعض العائلات تحصل خلال يومين على نصف وجبة غذائية أولاً على ايرث نيوز.