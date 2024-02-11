2024-02-11 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 112 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف محاور القطاع. وقالت الوزارة في بيان تابعته ” ايرث نيوز” إن “الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأضافت أنه “لا يزال […]

ظهرت المقالة غزة : استشهاد 112 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة أولاً على ايرث نيوز.