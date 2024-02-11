2024-02-11 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، مع وزير النقل رزاق محيبس، على أهمية تنسيق الجهود بين لجنة النقل النيابية ووزارة النقل بما يسهم في تمكين أعضاء مجلس النواب من ممارسة مهامهم الرقابية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس […]

ظهرت المقالة المندلاوي يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة النقل والاتصالات بحضور السعداوي أولاً على ايرث نيوز.