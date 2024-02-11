النائب صباح صبحي: بقاء القوات الأجنبية في العراق ضروري في المرحلة الحالية

2024-02-11 11:12:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل كشف النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، أن قدوم القوات الأجنبية إلى العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية، فيما أشار إلى أن المتغيرات الإقليمية ومحاولات توسيع النفوذ من بعض الدول، فضلاً عن وجود الإرهاب، يستدعي بقاء قوات التحالف ودعمها اللوجستي، مشيداً بزيارة وفد إقليم كوردستان إلى واشنطن، لبحث تعزيز قدرات البيشمركة للدفاع عن أرض كوردستان والعراق وسيادة البلد