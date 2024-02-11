العراق والأردن يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

2024-02-11 11:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقع الأردن والعراق ،اليوم الاحد، وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط .

والوثيقة وقعها عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين .

وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأضاف "الآن استكملنا جميع الاجراءات الفنية للمرحلة الاولى والجانب العراقي الان جاهز لاستقبال الكهرباء وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاواط ضمن المرحلة الاولى فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".

وتابع الرواشدة، بالقول، إنه بعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150_200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن ان تصل قدر التزويد الى 500 ميغاواط.

وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 29/12/2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.

كما تم بتاريخ 27/9/2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح ما بين 150-200 م.و، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى بتاريخ 15/7/2021، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 ك.ف كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كم في الأراضي الأردنية و330 كم في الأراضي العراقية.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 6/10/2022 تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويذكر أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون باستكمال الربط الكهربائي التزامني على جهد 400 ك.ف. والذي سيتطلب استكمال تدعيمات الشبكة الكهربائية في كلا الجانبين.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.