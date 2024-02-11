نداء إلى أهالي نينوى.. سيتم قطع المياه عن 18 منطقة في المحافظة

2024-02-11 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية ماء نينوى، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، تنويها بشأن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن 18 منطقة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم اطفاء مشروع ماء الأيسر الجديد يوم الأربعاء المصادف 14/2/2024 لمدة 24 ساعة وذلك لغرض تبديل أقفال حجم 600 ملم وإقفال 500 ملم".

واضافت: "نرجوا من الأهالي الترشيد في استهلاك المياه لحـين الانتهاء من أعمال التصليح".

واوضحت، أن "المناطق المشمولة هي: القاهرة -الأمن - القادسية الأولى-القادسية الثانية-التحرير -الزهراء -البلديات-السكر - المصارف - البريد - الزهور - الفلاح الأولى-الفلاح الثانية - الوحدة - الانتصار- الميثاق - الضباط - الغفران".



