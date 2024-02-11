ديالى تطمئن الأهالي بشأن "الحمى النزفية": لم نسجل أية حالة عام 2024

2024-02-11 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مدير المستشفى البيطري في محافظة ديالى ابتسام محمد، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، عن الوضع الوبائي للحمى النزفية في المحافظة، فيما اشارت الى أنه لم يتم تسجل اية حالة في عام 2024.

وقالت محمد لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظة ديالى لم تسجل اية حالة مؤكدة بمرض الحمى النزفية خلال عام 2024".

وأضافت، أن "عملية الرصد والمتابعة تمت من خلال أكثر من 20 مركز بيطري مستمرة من اجل التأكد من خلو الارياف والحقول من هذا المرض الذي ينتقل من الحيوانات الى الانسان ويؤدي في بعض الاحيان الى الوفاة".

وأشارت الى، أن "عام 2023 سجلت فيه 19 حالة اصابة مؤكدة 4 منها توفيت بسبب المضاعفات"، لافتةً الى، أن "جهود القضاء على الوسيط الناقل للمرض في اشارة الى " القراد" اسهمت في عدم تسجيل اصابات جديدة".

واشارت الى أن "حركة المواشي واغنام طبيعية بين مختلف ارياف ديالى وبقية المحافظات ولا توجد اي حالات حظر بالوقت الحالي".

ويشكل مرض الحمى النزفية خطورة في امكانية انتقاله من الحيوانات المصابة الى الانسان عن طريق لحومها بطرق مختلفة وتؤدي الاصابة ومضاعفاتها الى الوفاة في بعض الاحيان.