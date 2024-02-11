تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان

2024-02-11 11:42:11 - المصدر: قناة الثامنة

تم اليوم الاحد تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية التي كانت مخصصة للبت في الشكوى المقدمة على قانون انتخابات برلمان كوردستان الى الثامن والعشرين من شهر فبراير شباط الجاري. وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم جلستها لتسوية شكويين خاصتين بقانون انتخابات برلمان كوردستان، الا انها أجلتها الى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. والشكويان سجلتا من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية أمانج نجيب شمعون، على رئيس برلمان كوردستان ورئيس اقليم كوردستان و رئيس وزراء اقليم كوردستان، ويران ان قانون انتخابات اقليم كردستان غير دستورية، بناء على خمس مواد من الدستور العراقي. واجتمعت