جولة جديدة بين بغداد وقوات التحالف لانهاء مهام تلك القوات في العراق

2024-02-11 11:42:11 - المصدر: قناة الثامنة

تنطلق اليوم الاحد الجولة التفاوضية الثانية بين الحكومة العراقية وقوات التحالف لإنهاء مهمة تلك القوات وانسحابها من العراق. من المقرر ان تبدأ الجولة التفاوضية الثانية بين العراق وقوات التحالف، برعاية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي اعلن خلال مقابلة تلفزيونية ان بغداد ستشهد اليوم الأحد مفاوضات موسعة مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية وشدد على ضرورة توحيد الموقف العراقي من انسحاب القوات الاميركية. ووجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات قوات التحالف الدولي، بحسب بيان