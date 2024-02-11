2024-02-11 12:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قرية كيستة التابعة لناحية كاني ماصي شمال دهوك، يوم الأحد، بأن الآليات التركية تعمل حالياً على إنشاء طريق عسكري جديد، يمتد من قضاء أولدر التركية إلى قريتهم.

وأكد الشهود، لوكالة شفق نيوز، أنهم شاهدوا آليات تابعة للجيش التركي، تعمل على وضع معامل لتقطيع الصخور، وبناء الطرق في محيط قرية كيستة.

من جانبه، قال مصدر مطلع، إن "هدف تركيا من انشاء هذا الطريق، هو نقل المساعدات العسكرية واللوجستية إلى قواعدها العسكرية، داخل مناطق إقليم كوردستان العراق".

وأوضح المصدر أن "تركيا أنشأت عدة قواعد عسكرية في هذه المنطقة، ومددت الطرق إلى جميع هذه القواعد، رغم أن هذه المناطق تعتبر وعرة، وذات تضاريس جبلية شاهقة وأودية عميقة".

يذكر أن المناطق الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا، تشهد صراعاً مسلحاً بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني منذ عقود، حيث تتعرض المنطقة لقصف جوي تركي بين الحين والآخر، ما جعل نحو 40 قرية ضمن حدود الناحية مهددة بالإخلاء، بحسب تصريح سابق لمدير ناحية كاني ماسي الحدودية في محافظة دهوك.