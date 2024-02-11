2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن الاتصالات السياسية بين موسكو وباريس مقطوعة تماما في الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت نفسه أن روسيا لا ترفض التواصل مع فرنسا. وأكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أن “حقيقة كون الاتصالات السياسية بين بلدينا مقطوعة الآن […]

ظهرت المقالة موسكو: الاتصالات السياسية مع باريس مقطوعة في الوقت الراهن ومستعدون للتواصل أولاً على ايرث نيوز.