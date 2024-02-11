2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة. ولفتت القسام في بيان إلى “أن أوضاع الأسرى الجرحى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم”، محملة “العدو المسؤولية الكاملة عن حياة […]

ظهرت المقالة كتائب القسام تعلن مقتل أسيرين وإصابة 8 بجروح خطيرة بالقصف الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.