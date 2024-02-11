2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 37 متسللا اجنبيا حاولوا اجتياز الحدود في واسط. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكن الفوج الاول في لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على (37) متسللاً أجنبياً أثناء محاولتهم إجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية […]

ظهرت المقالة القبص على 37 متسللا اجنبيا حاولوا اجتياز الحدود في واسط أولاً على ايرث نيوز.