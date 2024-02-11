2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الاسكان والاعمار نبيل الصفار، اليوم الاحد ، إن الاستمارة الخاصة بقروض صندوق الاسكان ستطلق هذا الشهر بعد انتهاء تحديثها. واوضح الصفار لـ” ايرث نيوز” أنه بالنسبة لقروض لصندوق الاسكان حاليا بدأ العمل على تحديث الاستمارة الخاصة بالتقديم، مبينا أن هذه الاستمارة ستعتمد على المفاضلة في اختيار المستحقين للقرض”. وتابع […]

ظهرت المقالة وزارة الاعمار: استمارة صندوق الاسكان ستطلق في الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.