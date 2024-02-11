2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، الحكومة لاتاحة الفرص الاستثمارية لتقليل الضغط على القطاع الحكومي. وذكر عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة ايرث نيوز، انه “لم تصل جداول موازنة 2024 الى الان للجنة المالية النيابية” مبينا اننا “ذاهبون بأتجاه دعم القطاع الخاص والاستثماري من خلال تشريع قانون الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام”. واضاف […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تدعو الحكومة لاتاحة الفرص الاستثمارية لتقليل الضغط على القطاع الحكومي أولاً على ايرث نيوز.