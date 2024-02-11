2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، اطلاق حملات كبرى لرفد السوق بمادتي اللحوم والدجاج وبيض المائدة وباسعار تنافسية في محافظات البلاد كافة استعدادا لشهر رمضان المبارك. وذكر بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز”: أنه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك فتح منافذ تسويقية جديدة لخلق التوازن والسيطرة على اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية . […]

ظهرت المقالة استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض أولاً على ايرث نيوز.