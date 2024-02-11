اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض

استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض

استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض
استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض
2024-02-11 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، اطلاق حملات كبرى لرفد السوق بمادتي اللحوم والدجاج وبيض المائدة وباسعار تنافسية في محافظات البلاد كافة استعدادا لشهر رمضان المبارك. وذكر بيان للوزارة ورد ” ايرث نيوز”: أنه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك فتح منافذ تسويقية جديدة لخلق التوازن والسيطرة على اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية . […]

ظهرت المقالة استعداداً لشهر رمضان..التجارة تطلق حملات كبرى لرفد السوق باللحوم والبيض أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز