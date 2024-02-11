إدعى بانتحارها.. كشف ملابسات جريمة قتل زوج لزوجته في نينوى

2024-02-11 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، ملابسات جريمة قتل زوج لزوجته في محافظة نينوى.

وقال ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "ورد اخبار عن وقوع حالة انتحار امرأة داخل دارها في احدى القرى التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل حسب ادعاء زوجها".

وأضاف البيان، "باشر قسم مكافحة اجرام تلعفر بالتعاون مع قسم شرطة البعاج في قيادة شرطة محافظة نينوى، الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة وكل ما له مساس بالحادث والتعمق بالتحقيق مع زوج المجنى عليها المتهم ( ح ر ز ا )"، لافتا الى انه "تم كشف جريمة القتل خلال اقل من ١٢ ساعة بعد وقوعها باعتراف المتهم زوج المجنى عليها بارتكابه جريمة قتل زوجته لوجود خلافات ومشاكل عائلية".

واكد، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع".