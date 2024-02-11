وزيرة المالية تشارك بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة العربية في دبي

2024-02-11 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شاركت وزيرة المالية طيف سامي محمد ، اليوم الأحد، بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة العربية في دبي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ، شاركت بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية تحت عنوان تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً وإدارة الضرائب وإصلاح مؤسسات القطاع العام".

وأضافت أن "المنتدى يناقش قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح في الدول العربية" ،مشيرة إلى أن "المنتدى يعقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، وحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية".

وتابعت أن "المنتدى يتناول أيضاً تحديات إصلاح و دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي ، كما يتطرق المنتدى إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها ، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية".