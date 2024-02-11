النائب المالكي تكشف خفايا سرقة عجلتها وتصوب نحو "ملفات فساد" وقائد الشرطة

2024-02-11 13:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت النائبة عن محافظة البصرة انتصار المالكي، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، تفاصيل تعرض احدى عجلات موكبها للسرقة في باب المستشفى الجمهوري بالمحافظة، محملة قيادات البصرة الامنية مسؤولية التهميش لممثلي المحافظة داخل قبة البرلمان وعدم متابعة القضايا المهمة.

وقالت المالكي لـ "بغداد اليوم، انها "وخلال زيارتها الى مستشفى الجمهوري في الساعة 12 ليلا بزيارة شخصية الى أحد المرضى، تعرضت الى سرقة لإحدى عجلات موكبها"، مبينة ان "الاستهداف تم لعجلتها رغم وجود عجلات أخرى وكاميرات بالمكان".

وأوضحت المالكي، انه "من خلال متابعة الكاميرات لم يتضح أي كسر للزجاج حيث كانت الأبواب مفتوحة وهي تحتوي على بريد خاص بنا يخص لجنة النزاهة"، مؤكدة ان "الحادث متعمد، وربما كانت جهات لا تريد لنا كشف ملفات الفساد تجاههم".

وأضافت المالكي، ان "هناك جهود بذلت من قبل اللواء حيدر العيداني من خلال الاتصال والتعميم الى جميع المديريات، لكن للأسف فأن التقصير كان موجودا من قبل المراكز والروتين المتبع من قبلها من خلال مطالبتها لنا بتقديم بلاغ في مركز شرطة الجمهوري وبعدها اعذار أخرى في محاولة لإضاعة الوقت رغم ان السيارة فيها تخويل للدخول الى جميع المواقع"، لافتة الى انهم "ذهبوا الى مركز شرطة الاصمعي حيث تم تبليغنا بان الضابط غير موجود ويجب الحضور صباحا من قبل بعض اقاربي وكان الجواب انه لن تكون هناكل مقابلة الا بعد استيقاظ الضابط ورغم هذا تم تسويف البلاغ وتحويلنا الى الجرائم".

وتابعت ان "الجرائم كان تعاملهم افضل من باقي الجهات"، محملة قيادات البصرة الامنية "عدم متابعتها للقضايا وهنالك تهميش لنواب البصرة من قبل قيادة البصرة وسنعمل على إيصال صوتنا لبغداد لان البصرة تسيطر عليها المحسوبية والمنسوبية".