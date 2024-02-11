المندلاوي والسيد الحكيم يشددان على دعم الإجراءات لحفظ سيادة العراق

2024-02-11 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، على دعم الإجراءات لحفظ سيادة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى، اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، لبحث اخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة بدء الخطوات العملية لتفعيل عمل المجالس المحلية، واهمية تضافر جهود القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب وتقديم الخدمات له، اضافة لبحث القوانين التي يعكف المجلس على تشريعها خلال الفصل الحالي لا سيما التي تلامس حياة المواطنين".

وشدد المندلاوي والحكيم خلال حديثهما حول تطورات المنطقة وتداعياتها على العراق، على "أهمية دعم الإجراءات التي تتخذها السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن حفظ سيادة العراق ومنع الاعتداءات والانتهاكات المتكررة وعدم التهاون بشأنها".