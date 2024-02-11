2024-02-11 13:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، عن جزء من خفايا تقرير موسع عن ملف المسيرات في محافظة ديالى شرق العراق، فيما اشار الى ان هناك الكثير من علامات الاستفهام بشأن المسيرة التي تم اسقاطها في ناحية إمام ويس.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن" لجنة مشتركة اعدت تقريرًا موسعًا عن ملف المسيرات المجهولة في سماء محافظة ديالى والتي اثارت قلقًا حقيقيًا خاصة مع سقوط اثنين منهما تبين بان كليهما ليستا عراقية المنشأ وهناك مؤشرات بانها احداها امريكية ".

واضاف، ان" كلا المسيرتين اسقطتا لكن لاتعرف الطريقة سواء أكانت من خلال الحرب الالكترونية، أي اجهزة تشويش عن بعد، أو من خلال صواريخ موجهة"، لافتا إلى أنه "في كلتا الحالتين توفر هذه الاسلحة يشكل علامة استفهام اخرى بشأن هوية من يملكهما في ظل تواضع الامكانيات".

وأشار المصدر الى أن "اسقاط المسيرة في إمام ويس والتي هي الأكبر والاحدث من ناحية ما تتضمنه من امكانيات فنية واخرى في الرصد والتعقب اثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة وانها تغطي مناطق واسعة من شرق ديالى القريبة من الشريط الحدودي وسط فرضيات متعددة حول طبيعة الجهات التي قامت باسقاطها".

وتابع، ان" الابرز هو تقلص وانحسار المسيرات المجهولة خاصة بعد حادثة امام ويس قبل 3 اسابيع ولم يعد يرصد ايّ منها في مؤشرات تدلل بان الجهات التي تشغل تلك المسيرات ادركت بان ديالى ساحة خطيرة على مسيراتها.

وكانت مسيرة كبيرة سقطت في ظروف غامضة في منطقة امام ويس اقصى شمال شرق ديالى قبل 3 اسابيع في ظروف غامضة وسط تكنهات اولوية بانها اسقطت بصواريخ حديثة الصنع".