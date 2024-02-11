المغرب تشهد جفافا شديدا يفتك بالموسم الزراعي

2024-02-11 13:36:10 - المصدر: قناة الثامنة

لم يبق الا قليل من الامل في تساقط أمطار تنقذ ما يمكن إنقاذه من محصول الحبوب، في ظل جفاف شديد للعام السادس على التوالي، يهدد القطاع الزراعي الحيوي للاقتصاد المغربي. تبدو مساحات شاسعة من الحقول عارية على طول الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء والمزارع في ضواحي مدينة برشيد (غرب)، بعدما كانت تغطيها عادة في هذه الفترة من العام سنابل حبوب تناهز 60 سنتيمترا. لا يكاد يبرز أي نبات في مزرعة ممتدة على نحو 20 هكتارا، تماما كما هي الحال في حقل مزارع اخر الذي اعرب عن قلقه إزاء موسم قاس لم يسبق أن شهدت مثله. واكدت وزارة الزراعة المغربية ان 88%