2024-02-11 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وزارة النقل عن وصول وفد فني تركي الى البصرة اليوم الاحد لاستكمال متعلقات طريق التنمية الفنية والاطلاع على مشاريع ميناء الفاو الكبير. وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، وتلقته ايرث نيوز: إن “وفدا تركيا فنيا يضم عددا من المدراء العامين في وزارة الاتصالات والبنية التحتية التركية، وصل اليوم الى محافظة البصرة للاطلاع على […]

ظهرت المقالة النقل: وفد تركي يصل البصرة لاستكمال المتعلقات الفنية لمشروع طريق التنمية والاطلاع على مشاريع ميناء الفاو أولاً على ايرث نيوز.