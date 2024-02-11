2024-02-11 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، ارتفاع نسب إنجاز مشروع ماء جديدة الشط الى 37 % ، أحد مشاريع البرنامج الحكومي ، الذي تشرف على تنفيذه المديرية العامة للماء عن طريق شركة الفاو العامة التابعتين للوزارة. وذكر المركز الإعلامي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المشروع مصمم ليعمل بطاقة (2000) م3/بالساعة […]

ظهرت المقالة وزارة الإعمار: ارتفاع نسب إنجاز مشروع ماء جديدة الشط في ديالى أولاً على ايرث نيوز.