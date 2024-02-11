2024-02-11 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انتهت فترة دراسة الكونغرس الأمريكي إخطارا رسميا تقدمت به الإدارة الأمريكية لبحث ملف بيع مقاتلات من طراز “إف -16” إلى تركيا دون إبداء تحفظ من شأنه إعاقة الصفقة. وانتهت أمس السبت المدة الرسمية المؤطرة بـ 15 يوما بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس في 26 يناير، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع مقاتلات […]

ظهرت المقالة الكونغرس الأمريكي يوافق على بيع تركيا 40 مقاتلة “إف-16” جديدة أولاً على ايرث نيوز.