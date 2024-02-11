2024-02-11 13:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأحد، على دعم الإجراءات لحفظ سيادة العراق. وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته” ايرث نيوز” ، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى، اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، لبحث اخر المستجدات […]

ظهرت المقالة المندلاوي والحكيم يشددان على دعم الإجراءات لحفظ سيادة العراق أولاً على ايرث نيوز.