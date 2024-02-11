تفاصيل اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني

2024-02-11 14:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، على ضرورة غلق "مخيم الهول" نهائياً بعد أن يتم سحب الدول لرعاياها، خلال جلسة كانت مخصصة لمناقشة اوضاع محافظة نينوى.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الاستخبارات الوطني، عقد جلسته الرابعة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وقائد القوات البرية وقيادات العمليات وقائد شرطة نينوى وقادة وممثلي الأجهزة الاستخبارية في مجتمع الاستخبارات العراقي".

واضاف، ان "الجلسة، شهدت الاستماع الى التقرير الذي أعدته مديرية الاستخبارات العسكرية لتقييم الوضع ميدانيا في محافظة نينوى، حيث خلص التقرير الى حصول انخفاض كبير في مستوى العمليات الإرهابية والجنائية بالمحافظة، كما أشاد تقرير مديرية الاستخبارات العسكرية بمستوى الثقة والتعاون بين أهالي نينوى والأجهزة الأمنية، وقدرة الأجهزة الأمنية العراقية العالية على بسط الأمن".

وبحسب البيان: "جرى خلال الجلسة مناقشة التهديدات التي قد يتسبب بها وجود مخيم الهول، والتأكيد على ضرورة غلقه نهائياً بعد أن يتم سحب الدول لرعاياها من المخيم".