خطوة جديدة تقرب فليك من قيادة برشلونة

2024-02-11 14:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقطع المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، هانز فليك، خطوة جديدة تقربه من تدريب برشلونة.ويبحث برشلونة عن مدرب جديد عقب إعلان تشافي هيرنانديز الرحيل بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.وسبق أن ذكرت العديد من التقارير، بأن فليك مرشح قوي لخلافة تشافي في الموسم المقبل.ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كشف أشخاص مقربون من فليك، أن المدرب الألماني متحمس بشكل خاص لتدريب برشلونة.وأشارت إلى أن فليك بدأ أيضا البحث عن مدربين يتحدثون الألمانية والإسبانية، حتى يكونوا بمثابة حلقة وصل في حالة اختياره لقيادة برشلونة.وسبق لتقارير أن أكدت بدء فليك رحلة تعلم اللغة الإسبانية.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك اسمين يترددان الآن لدخول جهاز فليك في برشلونة، هما (أوسكار كوروشانو) الذي لديه أصول إسبانية لكنه زامل مدرب بايرن السابق في منتخب ألمانيا تحت (21) عاماً، و(كريستيان فيل) المدرب الحالي لنورمبرج.المصدر : كورة