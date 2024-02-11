مجلس الاستخبارات الوطني يعلن انخفاض مستوى العمليات الإرهابية والجنائية في نينوى

2024-02-11 14:24:02 - المصدر: واع

نينوى - واعأكد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، انخفاض مستوى العمليات الإرهابية والجنائية في نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الاستخبارات الوطني عقد، اليوم الأحد، جلسته الرابعة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وقائد القوات البرية وقيادات العمليات وقائد شرطة نينوى وقادة وممثلي الأجهزة الاستخبارية في مجتمع الاستخبارات العراقي".وأضاف، أن "الجلسة شهدت الاستماع إلى التقرير الذي أعدته مديرية الاستخبارات العسكرية لتقييم الوضع ميدانيا في محافظة نينوى، حيث خلص التقرير إلى حصول انخفاض كبير في مستوى العمليات الإرهابية والجنائية بالمحافظة، كما أشاد تقرير مديرية الاستخبارات العسكرية بمستوى الثقة والتعاون بين أهالي نينوى والأجهزة الأمنية وقدرة الأجهزة الأمنية العراقية العالية على بسط الأمن".وتابع: "كما جرى خلال الجلسة مناقشة التهديدات التي قد يتسبب بها وجود مخيم الهول والتأكيد على ضرورة غلقه نهائياً بعد أن يتم سحب الدول لرعاياها من المخيم".