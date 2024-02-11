العمل: آلية جديدة لشمول المزيد من الأسر ببرنامج الحماية الاجتماعية

2024-02-11 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن آلية جديدة لشمول المزيد من الأسر ببرنامج الحماية الاجتماعية، وفيما أشارت إلى إيقاف الإعانة عن 27 ألف متجاوز خلال الـ 20 يوما الأخيرة، أكدت زيادة المبالغ المستردة من المتجاوزين إلى 215 مليار دينار.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عام 2023 كان عام الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية، على اعتبار أنه هدف أساسي في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء وأفضى إلى شمول 900 ألف أسرة بالحماية الاجتماعية"، مبينا، أنه "مع بدء عام 2024، أطلقت إستراتيجية جديدة أعلن عنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية لشمول فئات أخرى جديدة ببرنامج الحماية الاجتماعية، استكمالا للبرنامج الحكومي الذي انطلق مع بداية الحكومة واستكمال الإجراءات كافة".وأضاف، أن " الملف الأول الذي أعلنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تضمن شمول العوانس فوق 35 سنة بالحماية وكذلك كبار السن والأرامل لكي تكون لهم الحصة الأكبر واستكمال إجراءات سلسلة من الوجبات الجديدة 2024، وهذا ما سيتم تعويضه من الأسر التي يتم إخراجها من المتجاوزين عليها".وأضاف، أن "شروط شمول هذه الفئات هو أن خط الفقر يعتبر الحد الفاصل في شمول هذه الأسر، حيث إن وزارة التخطيط تعمل بالتوازي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأطلقت مسحا اقتصاديا اجتماعيا، بالتالي فإن كل المخرجات للمسح الاقتصادي الاجتماعي العام في العراق يتم ترجمتها من خلال خط فقر جديد لشمول هذه الأسر"، لافتا، إلى أن "ذلك جاء مع إنهاء البيانات لعام 2023".وذكر، أن "هناك مؤشرات جديدة تفضي عن الفقر، وبحلول نيسان المقبل ستكون هناك سلسلة من الإجراءات الخاصة بخط الفقر الجديد لعام 2024 في وزارة العمل"، لافتا، إلى أن "هذه الاستعدادات تجري لعملية شمول الأسر الجديدة التي تعد الأكثر استحقاقا، أي حولنا عمليات الشمول من الكمي إلى النوعي".وبين، أن "عام 2024 سيشهد شمول فئات جديدة ونوعية"، موضحا، أن "الأسبوع الماضي شهد فتح باب البحث الاجتماعي لـ43 ألفا خاصة بالأيتام".وبين، أن "عام 2023 شهد إجراء البحث الاجتماعي لمليونين و100 ألف أسرة، وتم شمول وإصدار الكي كارد لـ900 ألف أسرة، الآن وبحدود المليون أسرة هم ينتظرون شمولهم بوجبات قادمة، حيث نعمل على سقف الموازنة الذي يجري الاجتماعات والتحضيرات لإقرارها، ولدينا اجتماعات مع وزارة المالية لغرض بيان الآلية الجديدة التي سيتم بها تعديل سقوف الموازنة وبالتالي كل هذه الأموال مع أموال المتجاوزين سيتم شمول الأسر الجديدة ضمن برنامج الحكومة الحالي لعام 2024".وحول ملف المتجاوزين، أكد الموسوي أن "هذا الملف مهم جدا وهناك اهتمام كبير من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني به حيث ترفع إحصائيات شبه اسبوعية إليه من خلال وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا، إلى أنه "في عام 2023 وصلنا إلى 193 ألف متجاوز، وهناك 220 ألف متجاوز على الإعانة الاجتماعية".وذكر، أنه "خلال 20 يوما الماضية تم إيقاف الإعانة عن 27 ألف متجاوز مع سلسلة الإجراءات الخاصة، مع زيادة المبالغ المستردة التي وصلت إلى 215 مليار دينار".وأوضح، أن "كل هذه الأموال التي دخلت إلى صندوق الحماية الاجتماعية، سيتم من خلالها شمول الفئات الجديدة التي أعلن عنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية".وأكد، أن "الوزارة انتقلت من البيانات الرسمية للوزارات إلى بيانات أكثر نوعية من مسجلي الشركات والمقاولين وتقاطع البيانات والمرور العامة، حيث إن جميع هذه البيانات تعطينا مؤشرات جيدة جدا عن المتجاوزين على الحماية الاجتماعية"، لافتا، إلى أنه "خلال الشهر الماضي تم إيقاف أكثر من 5 آلاف متجاوز والذي تبين أنهم من ميسوري الحال".وحول مشاريع وزارة العمل، ذكر الموسوي، أن "الملف الخاص بالقروض يأتي عبر خدمة أرزاق، وهي متابعة بشكل كبير من الوزارة، والمبالغ التي خصصتها الحكومة لهذا الملف تصل إلى 400 مليار دينار، ووصولها بشهر 11 من العام الماضي، بدأنا العمل فعليا، لغاية الآن لدينا 2800 من الشباب المشمولين بالحماية الاجتماعية، أعطيناهم قروضا للانتقال لسوق العمل".وأكد، أن "القروض ستشمل بشكل عام 10 آلاف عاطل عن العمل".وأشار، إلى أن "400 مليار دينار إضافية جديدة ستخصص إلى صندوق القروض الصغيرة المدرة للدخل".