2024-02-11 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد النائب عن محافظة البصرة، حيدر المنصوري، اليوم الاحد، ان المحاصصة هي السبب وراء التعطيل الشيعي لاختيار رئيس البرلمان. وقال المنصوري في حديث لايرث نيوز: إن “المحور السياسي الشيعي بُني على الثلث المعطل وسيستمر على ذلك لانهم يتصرفون (كأغلبية معارضة ) وما نلاحظه من عدم توافق وتخوف من جميع الخيارات المنبثقة من اطراف […]

ظهرت المقالة نائب: “المحاصصة” وراء التعطيل الشيعي لاختيار رئيس البرلمان أولاً على ايرث نيوز.