وزيرة الاتصالات: رخصة النقال الرابعة ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالعراق

2024-02-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، أن الرخصة الرابعة للهاتف النقال منحت لشركة عراقية حكومية، وفيما أشارت إلى أنها ستعمل بتقنية الجيل الخامس لأول مرة بالعراق، أكدت أنها ستطلق بالتعاون مع مشغل عالمي ويتم حالياً التفاوض مع شركات عالمية بهذا المجال.وقالت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرارا من مجلس الوزراء صدر في تشرين الأول الماضي وقضى بمنح رخصة النقال الرابعة الوطنية لشركة السلام العامة إحدى شركات وزارتنا وستكون بتقنية الجيل الخامس لتدخل لأول مرة إلى العراق وهي تقنية متطورة جداً وتعمل بها دول قليلة".وأضافت، أن "الوزارة باشرات بإجراءاتها وهيأت التصاميم والخطط والدراسات التفصيلية لإنشاء الشبكة بهذه الرخصة وتشغيلها، وهنالك مجموعة اجراءات يجب أن تسبق عملية إطلاق الخدمة وتشغيل الشبكة منها إصدار رخصة من هيئة الإعلام والاتصالات وهو ما يجري العمل عليه حاليا مع الهيئة لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة".وتابعت، أنه "من ناحية أخرى وفي خط موازٍ نحن نقوم بمفاوضات مستمرة مع شركات عالمية كبيرة متخصصة بالهاتف النقال وتقنية الجيل الخامس لإقناعها بالدخول للسوق العراقية وتبني هذا المشروع والحصول على أفضل العروض في هذا المجال".ولفتت، إلى أن "الوزارة تعمل كذلك على إنشاء شركة وطنية مساهمة يعرض جزء من أسهمها للاكتتاب أمام المواطنين، وفي النية إدخال صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي ضمن المؤسسين للشركة الحكومية والمساهمين فيها لتعود أرباح الشركة عليهم".وأوضحت، أن "الرخصة ستمنح لشركة وطنية بالمشاركة مع مشغل عالمي وسيكون أثرها كبيراً على مستوى الخدمة؛ لأن تقنية الجيل الخامس تقنية متقدمة تقدم سرعة وجودة أفضل بأضعاف مما تقدمه تقنية الجيل الرابع".