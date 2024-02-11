أبرز نتائج مباريات اليوم في دوري النجوم الكروي

2024-02-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل السلبي مباراة فريقي الكرخ وضيفه القادم من الجنوب نفط ميسان في المباراة التي جرت بينهما في ملعب الساحر أحمد راضي لحساب الأسبوع الـ(13) من دوري النجوم الكروي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت أسفرت عن تعادل فريق أمانة بغداد وضيفه نفط الوسط بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي ضيفها ملعب أمانة بغداد، بعد انتهاء الشوط الأول منها بالتعادل بهدف لكل منهما".