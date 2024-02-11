2024-02-11 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصبحت اللاعبة (ديانا داود) مُتاحةً لتمثيل مُنتخبنا الوطنيّ النسويّ في منافساتِ بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في المملكةِ العربية السعودية الشهر الحالي، بعد إكمال إصدار جواز سفرها، اليوم الأحد.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قنصلية جمهورية العراق في دُبي بدولةِ الإمارات العربية المتحدة أصدرت جواز السفر الرسميّ للاعبة ديانا داود، بحُضور مديرِ المنتخب النسوي والمقرر فـي اللجنة (علي عباس)، حيث تمّ تسليمها جواز السفر لتكون ضمن قائمةِ المنتخب في المنافسات المرتقبة".وأضاف، أن "اللاعبة ديانا داود المحترفة في صفوف نادي (بوليتكنيكا تيميشوارا) الروماني تمّ استدعاؤها لتمثيل المنتخب النسوي الذي سيلعبُ أمامَ منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين في بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات السيدات للفترة من الـ (19) ولغاية (29) من الشهر الحالي بمدينة جدة السعودية".ويواصل منتخبنا النسوي معسكره التدريبي في مدينةِ دبي ضمن برنامج تحضيراته للبطولة الإقليمية والتي ستمنح المنتخب التصنيف الرسمي للمرة الأولى على المستويين الآسيوي والدولي.