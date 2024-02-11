قائمة مسائية بالأسعار.. بورصات العراق تغلق على انخفاض طفيف للدولار

2024-02-11 15:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أغلقت بورصات العملة في الأسواق المحلية في العراق، مساء اليوم الأحد (11 شباط 2024) على انخفاض في سعر صرف الدولار مقارنة بأسعار الصرف صباح اليوم.

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد بـ 1320 ديناراً.

وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف المائة الدولار (البيع) مع إغلاق تداول البورصات:

بغداد: 152,400 دينار

أربيل: 152,050 ديناراً

البصرة:: 152,750 ديناراً

النجف: 152,400 دينار

الموصل: 152,100 دينار

كركوك: 152,050 ديناراً

السليمانية: 152,050 ديناراً.

وكان سعر المائة الدولار في تداول صباح اليوم (البيع) في بغداد يبلغ 153500 دينار.