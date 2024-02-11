رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية

2024-02-11 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وهو الاجتماع الثاني خلال شهر وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه".وأضاف، أن "الاجتماع الذي حضره وزير التربية شهد مناقشة المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين، التي تتضمن محددات التصاميم الهندسية وضرورة توافقها مع أجواء العراق وتلبيتها المتطلبات البيئية، إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ، وفق الاحتياجات والتوزيع الجغرافي الأفضل".