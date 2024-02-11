توقعات بموعد شهر رمضان في العراق

2024-02-11 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بعد إعلان ديوان الوقف السني في العراق والمرجعية الدينية العليا في النجف، عن مواعيد بدء شهر شعبان للعام الهجري 1445 فبات من شبه المؤكد معرفة موعد شهر رمضان المقبل الذي يلي شعبان في الأشهر القمرية.

وشوهد هلال شهر شعبان عند غروب الشمس مساء اليوم الأحد (11 شباط 2024)، بالعين المجردة في النجف الأشرف وكركوك.

وأعلن ديوان الوقف السني أمس ان اليوم الأحد هو أول أيام شهر شعبان، وباعتبار ان هذا الشهر سيكون 30 يوماً فأن حلول شهر رمضان سيكون يوم 12 آذار المقبل واذا كان شهر شعبان 29 يوماً فان الأول من شهر رمضان سيكون يوم 11 آذار.

في المقابل فان مكتب المرجعية الدينية العليا أعلن أمس ان يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر شعبان وباعتبار ان هذا الشهر سيكون 30 يوماً فأن حلول شهر رمضان سيكون يوم 13 آذار المقبل واذا كان شهر شعبان 29 يوماً فان الأول من شهر رمضان سيكون يوم 12 آذار.

وقد يتوافق صيام السنة والشيعة هذا العام في نفس اليوم اذا ما أعلن الوقف السني والمرجعية العليا في النجف ان 12 من آذار هو أول أيام الشهر وبخلافه فان الفارق سيكون يوماً ويصوم أهل السنة قبل يوم عن الشيعة.