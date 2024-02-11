التربية تعزي بوفاة ثلاثة مشرفين تربويين في قسم تربية الشرقاط

2024-02-11 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نعى وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، رحيل كوكبة من المشرفين التربويين في قسم تربية الشرقاط الذين تعرضوا الى حادث سير مؤسف في اثناء عودتهم من الواجب التربوي.

وقال الجبوري في رسالة تعزيةٍ نقلها مكتبه الإعلامي، تلقتها "بغداد اليوم": "بفيض من مشاعر الحزن ننعى المغفور لهم المشرف التربوي الاداري عبدالستار صالح الوهيب والمشرف التربوي خالد جبر خضر والمشرف التربوي جمعة عاصي حسين، الذين برحيلهم فقدنا شخصيات تربوية مخلصة ومهنية مثابرة قدمت الكثير من العطاء للمؤسسة التربوية".

وأضاف، "سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".