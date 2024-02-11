مديرية البطاقة الموحدة تستثني فئتين من شرط الحجز الإلكتروني (وثيقة)

2024-02-11 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأحد (11 شباط 2024) عن استثناء فئتين من شرط الحجز الإلكتروني.

وبحسب كتاب للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، بعنوان (اصدار البطاقة الوطنية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل)، فأنه تقرر "اعتماد رمز المستخدم (User Name) وثيقة التخرج من اجل التسريع في اصدار البطاقة الوطنية الحملة الشهادات العليا والأوائل استثناءً من الآلية المعتمدة من الحجز الالكتروني لاحتياجها في ملء الاستمارة الالكترونية لأغراض التعيين".

ادناه نص الوثيقة:







