السوداني يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية

2024-02-11 15:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وهو الاجتماع الثاني خلال شهر، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة، وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه".

واضاف، ان "الاجتماع، الذي حضره وزير التربية، شهد مناقشة المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين، التي تتضمن محددات التصاميم الهندسية وضرورة توافقها مع أجواء العراق، وتلبيتها المتطلبات البيئية، إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية، ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ، وفق الاحتياجات والتوزيع الجغرافي الأفضل".