2024-02-11 15:50:23 - المصدر: ايرث نيوز

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية “جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر”، وقالت إن “تلك الجريمة تلزم المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها”. وأوضحت الوزارة في بيان “تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفلة هند رجب (6 سنوات) وأسرتها، وطاقم سيارة الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي ذهب لانقاذها، وتعتبرها […]

ظهرت المقالة فلسطين تطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في “جريمة إعدام الطفلة هند” أولاً على ايرث نيوز.