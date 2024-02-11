2024-02-11 15:50:23 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أنّ المنظمة تعمل “بلا كلل” لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً. منذ 19 نوفمبر، نفّذ الحوثيون في اليمن، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن […]

ظهرت المقالة البحرية الدولية: نعمل “بلا كلل” لإيجاد حل لأزمة البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.