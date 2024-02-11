2024-02-11 15:50:23 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ من المعروف أن الدوبامين هو أبرز النواقل العصبية، المرتبطة بالمتعة والتحفيز والمكافأة، ويعد تعزيز مستويات الدوبامين في الشتاء أمرا مهما؛ لأن انخفاض مستويات ضوء الشمس يؤدي حتما إلى خفض إنتاجه، ما يؤثر على مزاجك ويجعلك تشعر ببعض الاضطرابات العاطفية. وبحسب الخبراء يمكن لمستويات الدوبامين أن تساعدك في الحفاظ على صحتك العقلية وحالتك النفسية […]

ظهرت المقالة تعزز إنتاج الدوبامين.. تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الأطعمة أولاً على ايرث نيوز.